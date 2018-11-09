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09.11.18 / 20:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Турчак: «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора

Даже если он будет самовыдвиженцем

Фото АБН

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что партия поддержит врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборах главы города. Соответствующее заявление он сделал в пятницу по итогам конференции петербургского отделения партии.

Турчак уточнил, что «Единая Россия» выступил за главы города, если он решит баллотироваться. Беглова поддержит региональное отделение и федеральная партия, передает ТАСС слова секретаря генсовета. Он охарактеризовал Беглова как человека влюбленного в Петербург и работавшего на различных позициях, включая руководящие должности.

Секретарь отделения партии в Петербурге Вячеслав Макаров заявил, что Беглов получит поддержку партии и в случае самовыдвижения. Он уточнил, что от партии не будет кандидата, если Беглов решит быть самовыдвиженцем.

Напомним, Беглов занял пост врио губернатора в начале октября. В настоящий момент он не сделал официального заявления о выдвижении в губернаторы города. Беглов отметил, что учтет мнение горожан в этом вопросе. Выборы главы города пройдут в сентябре 2019 года.

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