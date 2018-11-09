ФАС направила в Минэнерго соглашение о заморозке цен на рынке топлива Сама служба уже подписала соглашение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила проект соглашения о стабилизации цен на рынке топлива в Минэнерго. Об этом стало известно в пятницу из заявления замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.

Как передает ТАСС, проект содержит согласованные меры по стабилизации ситуации и развитию рынка нефтепродуктов внутри страны. Сторонами соглашения выступают ФАС, Минэнерго и крупные нефтяные компании. В их список входят «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз» и другие.

Согласно документу, нефтяники с 1 ноября должны заморозить цены на топливо на уровне июня до конца 2018 года. Стороны договорились не превышать предельные отметки, зафиксированные в протоколе совещания. В соглашении также прописан запрет на превышение среднегодовых темпов инфляции при росте цен на топливо. Запрет действует с 1 января.

Отметим, накануне стало известно, что нефтекомпании скрыто повышают цены на топливо на АЗС. Как передает ТАСС, компании начали с июня сокращать или отменять скидки для своих корпоративных клиентов. Кроме этого компании обещали ввести «сервисный сбор» на пользование топливными картами.