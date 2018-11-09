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09.11.18 / 11:55 Новости / Политика / Россия и мир

Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию на фоне сообщений о разоблачении российского шпиона

Агент якобы 20 лет работал в австрийской армии

Фото с сайта explorerworld.hu

Глава министерства иностранных дел (МИД) Австрии отменила запланированный на начало декабря визит в Россию на фоне сообщений о разоблачении российского агента. Об этом в пятницу пишет издание Krone Zeitung со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

По словам Курца, «любой шпионаж неприемлем, в том числе российский шпионаж в Европе». Он добавил, что Вена работает с международными партнерами по этому вопросу.

Ранее Минобороны Австрии подтвердило, что в австрийской армии разоблачили агента, который якобы работал в пользу России около 20 лет. Как указывала Krone Zeitung, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке. Его имя не называется. Утверждается, что военнослужащий получил за свои услуги порядка 300 тыс. евро. Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело.

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