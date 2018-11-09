Прокуратура Петербурга выявила продажу контрафактного алкоголя в пунктах приема стеклотары Продукцию изъяли

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга выявила продажу контрафактного алкоголя в пункте приема стеклотары. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Сотрудники правоохранительных органов в пункте приема стеклотары и металла на улице Бухарестской обнаружили бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Граждане получали контрафакт взамен принесенной стеклотары. Также они могли купить 0,25 л за 30 рублей.

Аналогичный обмен прокуроры нашли в гаражах на улице Расстанной. Там принесенную тару меняли на спирт. Также в этих пунктах продавали табачную продукцию без акцизных марок.

Прокуратура привлекла к проверке полицию. Сотрудники последней изъяли спиртосодержащую жидкость и сигареты.

Отметим, ранее полиция изъяла более 475 бутылок контрафактного алкоголя. Его обнаружили в баре на одном из стадионов города. Сотрудники полиции не смогли вывести алкоголь. Его оставили их в пикете ведомства на территории стадиона.