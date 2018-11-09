Все новости

09.11.18 / 21:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Реальный эффективный курс рубля вырос в октябре на 3,3%

С начала года упал на 6,4%

турция рубль

Коллаж АБН

Реальный эффективный курс рубля вырос в октябре на 3,3% к показателю сентября. Об этом в пятницу сообщил Центробанк.

В годовом выражении падение составило 8%. С начала текущего года курс упал на 6,4%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в октябре вырос на 3% к показателю сентября. С начала года он снизился на 10,6%. К евро в октябре курс вырос на 4,6%, с начала года упал на 7,1%.

Отметим, в августе показатель снизился на 3,1% по отношению к июлю. С начала года – на 7%. Показатель рассчитывается на базе курсов валют основных торговых партнеров страны с учетом роста цен.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.