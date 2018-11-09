Реальный эффективный курс рубля вырос в октябре на 3,3% к показателю сентября. Об этом в пятницу сообщил Центробанк.
В годовом выражении падение составило 8%. С начала текущего года курс упал на 6,4%.
Реальный эффективный курс рубля к доллару в октябре вырос на 3% к показателю сентября. С начала года он снизился на 10,6%. К евро в октябре курс вырос на 4,6%, с начала года упал на 7,1%.
Отметим, в августе показатель снизился на 3,1% по отношению к июлю. С начала года – на 7%. Показатель рассчитывается на базе курсов валют основных торговых партнеров страны с учетом роста цен.
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