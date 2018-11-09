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09.11.18 / 13:06 Новости / Россия и мир

Возле Балтийского вокзала сносят депо для первых городских автобусов — омнибус-моторов

Сносом якобы занимается РЖД

Фото ВООПИиК

На улице Шкапина возле Балтийского вокзала в Петербурге сносят депо для омнибус-моторов – прародителей современных автобусов. Об этом в пятницу сообщили в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

По данным организации, в настоящее время здание почти полностью разрушено – сохранился только торцевой фрагмент. Снос осуществляет РЖД, утверждают в ВООПИиК.

По информации ВООПИиК, в прошлом году активисты пытались добиться включения гаража и мастерских в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако КГИОП отказала в этом. С начала 2017 года участок, на котором находятся объекты, входит в зону ОЗРЗ-2, запрещающую снос исторических зданий, отмечают в организации.

Добавим, гараж и мастерские «Санкт-Петербургского товарищества автомобильно-омнибусного сообщения» были построены за Балтийским вокзалом в 1908 году. Автор проекта — инженер-технолог Б. А. Иванов, который годом ранее запустил в Петербурге первый омнибус-мотор с двигателем. До этого омнибусы представляли собой карету на 10-16 человек, запряженную лошадьми.

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