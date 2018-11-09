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09.11.18 / 18:42 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы спасли краснокнижного сыча

У него черепно-мозговая травма

Фото Комитет по природопользованию

Петербуржцы спасли мохнатого сыча, который внесен в Красную книгу города. Об этом в пятницу сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Горожане нашли птицу во дворе дома на улице Маяковская и сообщили о ней в комитет. Специалисты ведомства прибыли на месте и выяснили, что птица является мохнатым сычом. Его доставили в центр реабилитации диких животных «Сирин». Ветеринары определили, что у сыча черепно-мозговая травма. Ему назначат лечение и оставят под наблюдением. Птицу выпустят в естественную среду обитания, после выздоровления.

Напомним, ранее жители Петербурга обнаружили на улице Чайковского другую раненую птицу – вальдшнепа. Ее также передали в «Сирин». Специалисты заявили, что у птицы травмировано левое крыло. Ее вылечат и отпустят в естественную среду.

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