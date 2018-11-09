В «Сбербанк Онлайн» на Android появилась возможность звонить через интернет На iOS интернет-звонок появился еще в июне текущего года

В приложении «Сбербанк Онлайн» на телефонах с операционной системой Android теперь можно звонить в контакт-центр банка через интернет. Об этом в пятницу сообщили в банке.

Связаться с банком можно бесплатно из любой точки мира при подключении к Wi-Fi даже при отрицательном балансе на телефоне. Также воспользоваться голосовой связью можно через мобильный интернет, оплачиваемый по тарифу оператора. В банке отметили, что функция будет полезна для людей, часто выезжающих за пределы региона или даже страны, либо проживающих за рубежом. До конца года компания планирует добавить еще несколько функций, чтобы сделать более удобным связь с банком.

Отметим, в начале октября Сбербанк добавил в приложение функцию отправления денежных «открыток». Затем с обновлением «Сбербанк Онлайн» на iOS пользователи получили возможность самим создавать фото- и видеооткрытки. В настоящее время у приложения около 37 млн активных клиентов.