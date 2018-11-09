Сотрудники «Водоканала Петербурга» выловили ворох тряпок при устранении засоров Они создали угрозу вытекания сточных вод

Сотрудники «Водоканала Петербурга» выловили ворох тряпок при устранении засоров. Об этом организация сообщила в пятницу.

«Водоканал» заявил, что скопление посторонних предметов вызвало закупорку. Это создало угрозу вытекания сточных вод на поверхность в районе парковки у торгового центра в здании №23 на улице Караваевской. Аварийная бригада откачала сточную жидкость и обнаружила ком тряпок.

Напомним, ранее «Водоканал» неоднократно просил жителей города не выбрасывать посторонние предметы в канализацию. Организация заявила, что каждый третий засор возникает из-за посторонних предметов. Больше всего засоров – в Адмиралтейском и Василеостровском районах.