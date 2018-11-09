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09.11.18 / 19:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Сотрудники «Водоканала Петербурга» выловили ворох тряпок при устранении засоров

Они создали угрозу вытекания сточных вод

Фото АБН

Сотрудники «Водоканала Петербурга» выловили ворох тряпок при устранении засоров. Об этом организация сообщила в пятницу.

«Водоканал» заявил, что скопление посторонних предметов вызвало закупорку. Это создало угрозу вытекания сточных вод на поверхность в районе парковки у торгового центра в здании №23 на улице Караваевской. Аварийная бригада откачала сточную жидкость и обнаружила ком тряпок.

Напомним, ранее «Водоканал» неоднократно просил жителей города не выбрасывать посторонние предметы в канализацию. Организация заявила, что каждый третий засор возникает из-за посторонних предметов. Больше всего засоров – в Адмиралтейском и Василеостровском районах.

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