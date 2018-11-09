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09.11.18 / 19:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ЖКС Петербурга начнут подписывать договоры с региональным оператором 12 ноября

В течение двух недель

Государственные управляющие компании (ЖКС) Петербурга начнут подписывать договоры с региональным оператором заводом «МПБО-2» 12 ноября. Об этом в пятницу сообщили в комитете по благоустройству.

Подписание всех договоров продлится две недели. Представитель «МПБО-2» Сергей Орлов отметил, что продолжается процесс заключения договоров между региональным оператором и потребителями. В администрациях районов последовательно открывают офисы оператора для решения возникающих вопросов, добавил Орлов.

Напомним, регионального оператора по обработке твердых коммунальных отходов выбрали в феврале текущего года. По договору, «МПБО-2» должен добиться 38% переработки всех отходов. Затем показатель требуется увеличивать. Он должен достичь 100% к 2030 году.

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