ЖКС Петербурга начнут подписывать договоры с региональным оператором 12 ноября В течение двух недель

Государственные управляющие компании (ЖКС) Петербурга начнут подписывать договоры с региональным оператором заводом «МПБО-2» 12 ноября. Об этом в пятницу сообщили в комитете по благоустройству.

Подписание всех договоров продлится две недели. Представитель «МПБО-2» Сергей Орлов отметил, что продолжается процесс заключения договоров между региональным оператором и потребителями. В администрациях районов последовательно открывают офисы оператора для решения возникающих вопросов, добавил Орлов.

Напомним, регионального оператора по обработке твердых коммунальных отходов выбрали в феврале текущего года. По договору, «МПБО-2» должен добиться 38% переработки всех отходов. Затем показатель требуется увеличивать. Он должен достичь 100% к 2030 году.