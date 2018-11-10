В Ленобласти объявили аукцион на расширение свалки во Всеволожском районе За 11,5 млн рублей

В Ленинградской области объявили аукцион на расширение свалки у деревни Лепсари во Всеволожском районе. Об этом стало известно в субботу из данных сайта госзакупок.

Согласно материалам закупки, подрядчик должен будет реконструировать полигон твердых коммунальных отходов. В частности, требуется расширить площадь для складирования отходов.

Максимальная сумма контракта – 11,5 млн рублей. Заявки принимают до 14 ноября.

Отметим, ранее власти района сообщали о заполнении полигона. Местные жители жалуются на неприятный запах. На слушаниях в 2013 году планировалось увеличить мощность свалки до 9 млн т, передает 78.ru.