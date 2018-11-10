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10.11.18 / 16:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов проверил объекты инфраструктуры в Московском районе

Дал указания

Фото Администрация губернатора Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проверил объекты инфраструктуры в Московском районе. Об этом администрация главы города сообщила в субботу.

Беглов посетил место строительства кольцующего тоннельного канализационного коллектора на улице Бассейной. Также врио губернатора осмотрел новую детскую площадку во дворе домой №№63-67 на той же улице.

Кроме этого, Беглов посетил два детских сада, строящийся новый корпус здания Родильного дома №9 и другие объекты. Временный глава города поручил разобраться с развитием инфраструктуры у одного из садов (на Витебском проспекте).

Отметим, ранее Беглов поручил подготовить программу благоустройства города с учетом планов «Газпрома». Подготовкой должны заняться профильные комитеты. Также власти города поддержали инициативу «Газпрома» создать единые технические условия для дорожных знаков и опор в центре города. Беглов дал поручение подготовить программу и для этой инициативы.

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