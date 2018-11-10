«Газпром нефть» подписала соглашение по стабилизации цен на топливо. Об этом представитель компании сообщил в субботу.
Организация подтвердила подписание соглашения, передает ТАСС. Представитель «Газпром нефти» заявил, что копания выполняет договоренности в полном объеме и заинтересована в развитии топливного рынка России.
Напомним, ранее о подписании соглашения сообщила «Роснефть». Документ предполагает заморозку цен на топливо на уровне июня. Заморозка действует до конца года. Затем цены могут расти, но не превышать среднегодовые нормы инфляции.
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