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10.11.18 / 09:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге горит гипермаркет «Лента» на Обводном канале

Площадь возгорания - 4,8 тыс. кв.м.

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

В Петербурге горит гипермаркет «Лента» на Обводном канале. Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании поступило спасателям в 8:30 часов. К месту происшествия прибыли 12 пожарных машин и 54 спасателя. Из здания эвакуировали 800 человек.

Площадь возгорания составляет 4,8 тыс. кв.м. Спасатели присвоили пожару третий номер опасности. МЧС уточняет сведения о пострадавших.


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Добавим, накануне в Петербурге горело здание шиномонтажа. В происшествии погибло пять человек. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело. Ранее в Ленобласти произошел взрыв на заводе «Авангард».

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