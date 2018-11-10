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10.11.18 / 14:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Греф заявил о бессмысленности ограничения доступа к данным

Ограничивать надо только в исключительных случаях

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о бессмысленности ограничения доступа к данным. Об этом он сказал в субботу на ежегодной конференции Sberbank Data Science Day.

В настоящий момент весь мир старается найти «золотое правило» регулирования персональной информации, передает ТАСС слова Грефа. По его мнению, надо только сделать исключения, которые не позволят теневому рынку и злоумышленникам использовать данные во вред. Это сделать значительно проще, считает Греф.

Глава Сбербанка отметил, что обладающие данными клиентов компании должны нести повышенную ответственность. Греф заявил, что его кредитная организация знает компании, которые «регулярно допускают взломы своих клиентов». Это стало огромным теневым бизнесом, уточнил он.

Напомним, в конце октября СМИ сообщили об утечке данных сотрудников Сбербанка в интернет. Всего в сеть ушли логины и адреса электронных почтовых ящиков более 420 тыс. человек. В Сбербанке заявили, что утечка «не представляет угрозы автоматизированным системам и клиентам». Происшествием заинтересовался Роскомнадзор.

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