МЧС сообщило о мороси в воскресенье в Петербурге

ГУ МЧС по Петербургу сообщило о мороси в воскресенье. Соответствующий прогноз опубликован в субботу на сайте ведомства.

Спасатели со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» отметили, что в воскресенье будет облачная погода. Температура воздуха составит +2…+4 градуса по Цельсию. Скорость ветра – 6-11 м/с.

Добавим, ранее синоптики сообщили, что потепление в Арктике повлияло на погоду в Петербурге. В результате перемен летом и осенью погода в Петербурге побила все рекорды за последние сто лет.