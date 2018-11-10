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10.11.18 / 19:32 Новости / Россия и мир / Экономика

На Экспо в Шанхае заключили контрактов на $60 млрд

Участие приняли более 3,6 тыс. компаний

Фото fotobg.ru

На международном Экспо в Шанхае заключили контрактов на $60 млрд. Мероприятие завершилось в субботу.

Участие в Экспо приняли более 3,6 тыс. компаний из 151 страны, передает РИА Новости. Сумма потенциальных сделок на интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование составило $16,5 млрд, на бытовую технику — $4,3 млрд, на пищевые продукты — $12,7 млрд, на автомобили — $12 млрд.

Отметим, Экспо проходит в Китае впервые. Мероприятие продолжалось пять дней. Открытие состоялось 5 ноября.

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