На Экспо в Шанхае заключили контрактов на $60 млрд Участие приняли более 3,6 тыс. компаний

На международном Экспо в Шанхае заключили контрактов на $60 млрд. Мероприятие завершилось в субботу.

Участие в Экспо приняли более 3,6 тыс. компаний из 151 страны, передает РИА Новости. Сумма потенциальных сделок на интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование составило $16,5 млрд, на бытовую технику — $4,3 млрд, на пищевые продукты — $12,7 млрд, на автомобили — $12 млрд.

Отметим, Экспо проходит в Китае впервые. Мероприятие продолжалось пять дней. Открытие состоялось 5 ноября.