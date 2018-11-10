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10.11.18 / 12:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять выплаты «Газпрому»

Деньги уйдут приставам

Швейцарский суд запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять выплаты «Газпрому». Об этом стало известно в пятницу.

Суд принял такое решение в качестве обеспечительных мер по требованию украинского «Нафтогаза», передает «Коммерсант». Все предназначенные средства от компаний «Газпрому» направят швейцарским приставам. Деньги взыскивают для исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, ранее «Нафтогаз» удержал $9 млн «Газпрома». Они были удержаны в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. Сумма была остатком от оплаты «Газпромом» транзита газа через Украину.

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