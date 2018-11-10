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10.11.18 / 18:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург примет Всемирный рекламный конгресс в 2020 году

Вся инфраструктура готова

Фото АБН

Петербург примет Всемирный рекламный конгресс в 2020 году. Об этом в субботу сообщили в администрации губернатора города.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел встречу с президентом Международной рекламной ассоциации Шринивасаном Кришнасвами. На ней они обсудили вопросы организации и проведения конгресса.

Беглов заявил, что вся необходимая инфраструктура в городе готова и продолжает развиваться. Кришнасвами поблагодарил правительство Петербурга за поддержку и выразил уверенность, что конгресс станет запоминающимся событием.

Отметим, ранее Петербурга и Международная рекламная ассоциация уже сотрудничали. В прошлом году в городе прошел Всемирный коммуникационный саммит. В нем приняли участие 15 регионов России и 26 стран.

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