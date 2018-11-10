СМИ сообщили о пострадавших в пожаре в «Ленте» Один или два

СМИ сообщили о пострадавших в пожаре в гипермаркете «Лента» на Обводном канале. Соответствующие заявление опубликованы в субботу.

Как передает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф, пострадало два человека. Один повредил позвоночник, второй – отправился дымом.

«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Ленты» сообщила об одном пострадавшем. Согласно заявлению, это сотрудник гипермаркета, который вывихнул ногу.

ГУ МЧС по Петербургу сообщило в 10:58 часов, что сведения о пострадавших уточняются. Через час ведомство сообщило, что на месте происходит тление в завалах.

Напомним, гипермаркет начал гореть около 8:30 часов. На место прибыло 54 пожарных. Площадь возгорания – 4,8 тыс. кв.м.