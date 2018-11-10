«Роснефть» подписала соглашение по стабилизации цен на топливо Оно направлено в правительство

«Роснефть» подписала соглашение по стабилизации цен на топливо. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Роснефть» была первой подписавшей документ организацией, передает ТАСС слова Леонтьева. Он уточнил, что соглашение подписано 1 ноября. Все документы переданы в правительство.

Отметим, речь идет о соглашении по сохранению цен на топливо на уровне лета текущего года. Стоимость бензина и дизеля должна не меняться до конца года. Ранее РБК сообщило, что «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть» не подписали документ в установленный срок. Его необходимо было подписать до 1 ноября.