Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев прибыл из Монако в Москву. Об этом в субботу сообщил его представитель Дмитрий Чечкин.
В настоящий момент Рыболовлев находится в Москве, передает «Интерфакс» слова Чечкина. Представитель бизнесмена уточнил, что предпринимателя освободили не под залог или подписку о невыезде. Соответственно, ему не запрещено покидать Монако.
Напомним, в начале недели СМИ сообщили о задержании Рыболовлева в Монако. В его квартире прошли обыски. Суд предъявил предпринимателю обвинение в коррупции. При этом, суд освободил Рыболовлева и оставил под судебным контролем.
110 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.