Все новости

10.11.18 / 18:27 Новости / Общество / Россия и мир

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев прибыл из Монако в Москву

Он не ограничен в передвижениях

Фото 24smi.org

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев прибыл из Монако в Москву. Об этом в субботу сообщил его представитель Дмитрий Чечкин.

В настоящий момент Рыболовлев находится в Москве, передает «Интерфакс» слова Чечкина. Представитель бизнесмена уточнил, что предпринимателя освободили не под залог или подписку о невыезде. Соответственно, ему не запрещено покидать Монако.

Напомним, в начале недели СМИ сообщили о задержании Рыболовлева в Монако. В его квартире прошли обыски. Суд предъявил предпринимателю обвинение в коррупции. При этом, суд освободил Рыболовлева и оставил под судебным контролем.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.