Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев прибыл из Монако в Москву Он не ограничен в передвижениях

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев прибыл из Монако в Москву. Об этом в субботу сообщил его представитель Дмитрий Чечкин.

В настоящий момент Рыболовлев находится в Москве, передает «Интерфакс» слова Чечкина. Представитель бизнесмена уточнил, что предпринимателя освободили не под залог или подписку о невыезде. Соответственно, ему не запрещено покидать Монако.

Напомним, в начале недели СМИ сообщили о задержании Рыболовлева в Монако. В его квартире прошли обыски. Суд предъявил предпринимателю обвинение в коррупции. При этом, суд освободил Рыболовлева и оставил под судебным контролем.