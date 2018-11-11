Alibaba установила новый рекорд продаж за сутки в День холостяка Компания наторговала на $30 млрд

Alibaba Group установила новый мировой рекорд продаж за сутки. Это произошло в воскресенье, когда в Китае отмечают День холостяка.

Как отмечает Bloomberg, компании понадобилось около 16 часов, чтобы достичь отметки в $24,3 млрд и побить собственный прошлогодний рекорд. Самой популярной среди покупателей стала продукция компаний Xiaomi, Apple и Dyson.

По данным Alibaba, по итогам суток продаж компания наторговала на 213,5 млрд юаней (около $30,8 млрд). Год к году показатель взлетел на 27%.

Добавим, День холостяка отмечают в Китае 11 ноября. В стране в этот день стал аналогом «черной пятницы», когда магазины на сутки устраивают распродажи.