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11.11.18 / 17:59 Новости / Политика / Россия и мир

Коновалов набирает 57% голосов на выборах главы Хакасии

После подсчета 34% бюллетеней

Фото АБН

Единственный кандидат от КПРФ Валентин Коновалов набирает 57,10% голосов избирателей. Такие данные в воскресенье приводит ЦИК.

На 17:51 по московскому времени, избирком подсчитал около 35,6% бюллетеней. Против к этому времени проголосовали 41,64% избирателей. Добавим, в бюллетенях только две графы — «за» и «против».

В воскресенье в Хакасии прошел второй тур выборов руководителя региона. Первый тур проходил в единый день голосования 9 сентября. Тогда никто из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов, включая действующего на тот момент губернатора Виктора Зимина. После первого тура Зимин снял свою кандидатуру, также затем поступили еще два кандидата, участвовавшие в выборах.

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