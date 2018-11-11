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11.11.18 / 17:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты собрали более 12 тыс. подписей против мусоросжигания в Петербурге

Петицию отправят в Смольный

Общественники собрали более 12 тыс. подписей горожан против строительства мусоросжигательного завода в Каменке и применения технологии мусоросжигания на территории Петербурга. Об этом в воскресенье сообщили в движении «Красивый Петербург».

В петиции в адрес врио губернатора Петербурга Александра Беглова также сказано о необходимости внедрения в городе раздельного сбора отходов и развития полноценной системы их переработки. Активисты намерены передать документ в Смольный в понедельник.

Ранее стало известно, что Смольный отложил решение о строительстве мусорного завода в промзоне «Каменка» на севере Петербурга. Такой ответ пришел на запрос лидера петербургской «Справедливой России» Марины Шишкиной. Сообщалось, что власти дополнительно рассмотрят предлагаемую технологию утилизации ТКО, а также ждут заключений от экспертов.

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