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11.11.18 / 18:56 Новости / Петербург и Ленобласть

На улице Лени Голикова в Петербурге горел бывший ночной клуб

В настоящий момент пожар ликвидирован

На улице Лени Голикова в Кировском районе Петербурга горело здание, где раньше находился ночной клуб. Об этом в воскресенье рассказали очевидцы в социальных сетях.

Сообщение о пожаре поступило в 17:51, а спустя полчаса пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по городу. По данным ведомства, на втором этаже неэксплуатируемого здания горел мусор на площади 20 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.


Накануне на Обводном канале в Петербурге горел гипермаркет «Лента». Площадь возгорания составила около 4,8 тыс. кв. м. Пожар ликвидировали только к вечеру. Из здания успели эвакуировать около 100 посетителей и сотрудников магазина.

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