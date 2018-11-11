Петербуржцев предупредили о дожде с мокрым снегом и ветре до 12 м/с в понедельник Столбик термометра будет находиться около нуля

В понедельник, 12 ноября, в Петербурге испортится погода: местами ожидаются небольшие осадки в виде мороси и дождя с мокрым снегом, а ветер усилится до 7-12 м/с. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по городу.

По данным Северо-Западного УГМС, столбик термометра ночью будет находиться возле отметок 0…+2 градуса, а днем не поднимется выше +3 градусов. Поэтому ночью и в утренние часы на дорогах будет скользко.

Добавим, в Ленобласти в понедельник будет облачная, на востоке с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки: морось и дождь с мокрым снегом. Ветер также усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2 градусов, местами до -6 градусов, а днем будет колебаться от -1 до +4 градусов. На дорогах ожидается гололедица, предупреждают синоптики.