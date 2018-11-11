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11.11.18 / 18:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия незначительно сократила добычу нефти в ноябре – Новак

А о возможном переизбытке предложения на рынке говорить пока рано

Фото: infoportalrf.ru

В настоящий момент Россия чуть сократила добычу нефти в ноябре – примерно на 10 тыс. баррелей в сутки – по сравнению с октябрем. Об этом в воскресенье рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Как передает ТАСС, министр также подтвердил, что участники сделки ОПЕК+ выполнили условия соглашения на 104%. При этом он отметил, что о возможном переизбытке предложения на рынке говорить преждевременно.

Как напоминает агентство, Россия начала наращивать нефтедобычу с марта этого года, но активно – с июня. Так, с начала лета добыча выросла на 2,9%. На тот момент показатель составлял около 1,512 млн тонн в сутки.

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