Россия незначительно сократила добычу нефти в ноябре – Новак А о возможном переизбытке предложения на рынке говорить пока рано

В настоящий момент Россия чуть сократила добычу нефти в ноябре – примерно на 10 тыс. баррелей в сутки – по сравнению с октябрем. Об этом в воскресенье рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Как передает ТАСС, министр также подтвердил, что участники сделки ОПЕК+ выполнили условия соглашения на 104%. При этом он отметил, что о возможном переизбытке предложения на рынке говорить преждевременно.

Как напоминает агентство, Россия начала наращивать нефтедобычу с марта этого года, но активно – с июня. Так, с начала лета добыча выросла на 2,9%. На тот момент показатель составлял около 1,512 млн тонн в сутки.