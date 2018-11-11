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11.11.18 / 15:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Беглов предложил продлить соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Орловской областью

Товарооборот между регионами достиг 2 млрд рублей

Фото АБН

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил продлить на три года план реализации соглашения о торгово-экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между Северной столицей и Орловской областью. Об этом он сообщил в воскресенье на встрече с главой региона Андреем Клычковым.

Товарооборот между Петербургом и Орловской областью достиг порядка 2 млрд рублей, приводит слова Беглова Смольный. В свою очередь соглашение позволяет направлять средства на совместные проекты, в частности, поддержку отечественных производителей по программам импортозамещения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга уточнил, что город получает от Орловской области сельскохозяйственную продукцию, в частности, крупы, а также строительную плитку, продукцию промышленных предприятий. Петербург же поставляет автомобили, коммунальную технику, тракторы.

Добавим, Петербург и Орловская область подписали соглашение о сотрудничестве в 2016 году. План мероприятий по его выполнению был рассчитан на 2016-2018 годы.

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