Дирекция по развитию транспорта Петербурга считает создание аэроэкспресса спорным вопросом Планируется создать дополнительные полосы для автобусов

Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области считает создание аэроэкспресса к аэропорту «Пулково» спорным вопросом. Об этом в понедельник сообщил представитель дирекции Валентин Енокаев на Инвестиционном форуме, передает корреспондент АБН.

Енокаев со ссылкой на аналитику заявил, что аэроэкспресс может быть не востребован. Причина в высоком тарифе. Для окупаемости аэроэкспресса требуется установить высокий тариф для рейсов раз в 30 минут, уточнил представитель дирекции. Он отметил, что тариф можно снизить, если рейсы будут ходить раз в час. При этом, такой вариант будет не выгоден пассажирам, считает Енокаев.

В настоящий момент рассматривается вариант введения дополнительных выделенных полос для общественного транспорта на автомобильной дороге до аэропорта, сказал представитель дирекции. Он не уточнил, планируется ли введение дополнительных маршрутов общественного транспорта до «Пулково» или увеличение числа автобусов действующего маршрута.

Напомним, конкурс на создание аэроэкспресса в городе объявили еще в июле, а в октябре продлили. Заявки принимают до 28 ноября текущего года. Линию планируют протянуть от Витебского вокзала.