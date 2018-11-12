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12.11.18 / 09:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Государство сохранит участие в капитале «Алросы» до 2023 года

Еще 30% компании находятся в свободном обращении

Коллаж АБН

Государство в лице Росимущества и республики Саха (Якутия) сохранит участие в капитале алмазодобывающей компании «Алроса» в размере более 50% на срок до 2023 года. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Росимущество сохранит за собой 33,02%. Якутия – 25%, а ее районы – 8%.

Соглашение пересматривается раз в пять лет и продлевается автоматически, если не предложены другие варианты. В Минфине сказали, что таких дискуссий пока не ведут.

Более 30% акций компании находятся в свободном обращении. В прошлом году в план приватизации были включены 8% «Алросы». Приватизация должна быть проведена в 2019 году. Ранее также шла речь о полной приватизации компании, против которой активно выступали власти региона.

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