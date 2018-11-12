Беглов — Big Love

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Елена Васильева
главный редактор АБН
«При Полтавченко ситуация со строительством мусоросжигающих предприятий стала плачевной. Вопрос реально надо решать быстрее- страдают и люди и экология. Что-то подсказывает Беглов нестанет долго тянуть с ответом и разрешит проблему», — пишет пользователь Иннокентий (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранена). «Ну не знаю, чего там кто не поделил, по мне так Беглов вполне логичное решение принял — какие могут быть митинги рядом с «Авророй», если там туристы ходят регулярно, да и вообще место оживленное? Для этого есть другие, более подходящие места», — сообщает читатель Андрей. «Не хватало чтобы из ДК сделали очередной залепленный рекламой торговый центр! Беглов только вступил в должность, думаю со всем разберется и деньги найдутся. Тем более владелец уже и цену скинул на 50 миллионов», — рассказывает нам Егор. И это только несколько примеров. Насторожило меня и то, что некоторые комментарии подписаны разными именами, но одними и теми же электронными почтами.
Как известно, любопытной Варваре на базаре нос оторвали, и я пошла смотреть, что там у коллег. Оказывается, в группах «Фонтанки», «Делового Петербурга» и «Мойки 78» во «ВКонтакте» тоже поднялась небывалая волна гражданского активизма. Люди обсуждают кадровую политику нового врио, новый (как они считают) курс соцполитики города, опытность Беглова, его активность — «Беглов не стал раскачиваться по полгода, а сразу же начал действовать», «Александр прямо с порога ворвался и начал работать», «Мы уже забыли, что губернатор в городе был, а тут Беглов пришел и началась движуха», «Его прям фамилия характеризует. Бегает, вопросы все решает» — и мое любимое «Мда уж, то мы дело имели с ленивцем — Полтавченко, теперь пришел какой-то энерджайзер, который, по всей видимости, вообще не спит». С большим удовольствием комментаторы ругают Полтавченко — мол, при нем-то мы и забыли, что губернатор в городе есть. Даже говорят, что его наследство «дичайшее» и на голубом глазу зовут «худшим губернатором Санкт-Петербурга в истории».
Кто-то из комментаторов напрямую написал что-то про «бегловских ботов». Я не могу быть так категорична. Страницы у людей явно реальные. Ну и что, что одни и те же лица приходят в разные группы и комментируют только новости про нового врио? Подумаешь. Ну и что, что формулировки некоторых из этих комментариев до боли напоминают пресс-релизы Смольного — я и сама знаю реальных людей, которые таким языком и говорят. Да даже возможность выделить в этих комментариях, так сказать, «магистральные темы» ни о чем не свидетельствуют. Говорят же — «в воздухе витало». Вот и тут — витает в воздухе любовь к Александру Дмитриевичу Беглову.
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Реплики
То есть, вы несогласны, что Беглов лучше Полтавченко? Это потому что у вас в школе было западное влияние