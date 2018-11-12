Беглов — Big Love

Накануне вечером у нас на сайте появился комментарий, в котором пользователь очень ругает бывшего градоначальника Петербурга Георгия Полтавченко и очень хвалит нынешнего временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Вроде бы — ничего особенного, люди вправе выражать свою точку зрения. Но это уже не первый комментарий с начала ноября, в котором наши читатели подозрительно активно любят Беглова. И, оказывается, не только наши читатели.

Елена Васильева главный редактор АБН

«При Полтавченко ситуация со строительством мусоросжигающих предприятий стала плачевной. Вопрос реально надо решать быстрее- страдают и люди и экология. Что-то подсказывает Беглов нестанет долго тянуть с ответом и разрешит проблему», — пишет пользователь Иннокентий (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранена). «Ну не знаю, чего там кто не поделил, по мне так Беглов вполне логичное решение принял — какие могут быть митинги рядом с «Авророй», если там туристы ходят регулярно, да и вообще место оживленное? Для этого есть другие, более подходящие места», — сообщает читатель Андрей. «Не хватало чтобы из ДК сделали очередной залепленный рекламой торговый центр! Беглов только вступил в должность, думаю со всем разберется и деньги найдутся. Тем более владелец уже и цену скинул на 50 миллионов», — рассказывает нам Егор. И это только несколько примеров. Насторожило меня и то, что некоторые комментарии подписаны разными именами, но одними и теми же электронными почтами.

Как известно, любопытной Варваре на базаре нос оторвали, и я пошла смотреть, что там у коллег. Оказывается, в группах «Фонтанки», «Делового Петербурга» и «Мойки 78» во «ВКонтакте» тоже поднялась небывалая волна гражданского активизма. Люди обсуждают кадровую политику нового врио, новый (как они считают) курс соцполитики города, опытность Беглова, его активность — «Беглов не стал раскачиваться по полгода, а сразу же начал действовать», «Александр прямо с порога ворвался и начал работать», «Мы уже забыли, что губернатор в городе был, а тут Беглов пришел и началась движуха», «Его прям фамилия характеризует. Бегает, вопросы все решает» — и мое любимое «Мда уж, то мы дело имели с ленивцем — Полтавченко, теперь пришел какой-то энерджайзер, который, по всей видимости, вообще не спит». С большим удовольствием комментаторы ругают Полтавченко — мол, при нем-то мы и забыли, что губернатор в городе есть. Даже говорят, что его наследство «дичайшее» и на голубом глазу зовут «худшим губернатором Санкт-Петербурга в истории».

Кто-то из комментаторов напрямую написал что-то про «бегловских ботов». Я не могу быть так категорична. Страницы у людей явно реальные. Ну и что, что одни и те же лица приходят в разные группы и комментируют только новости про нового врио? Подумаешь. Ну и что, что формулировки некоторых из этих комментариев до боли напоминают пресс-релизы Смольного — я и сама знаю реальных людей, которые таким языком и говорят. Да даже возможность выделить в этих комментариях, так сказать, «магистральные темы» ни о чем не свидетельствуют. Говорят же — «в воздухе витало». Вот и тут — витает в воздухе любовь к Александру Дмитриевичу Беглову.