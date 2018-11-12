Беглов заявил о необходимости перезагрузки в инвестиционной сфере Петербурга Например, необходимо упростить получение разрешений

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости перезагрузки в инвестиционной сфере. Об этом он сказал в понедельник на открытии Ежегодного инвестиционного форума, передает корреспондент АБН.

Беглов сообщил, что Петербург нацелен на увеличение инвестиций в город. Он уточнил, что город работает над упрощением работы бизнеса и инвесторов в городе. В частности, власти намерены сохранить действующие льготы для инвесторов и уменьшить бюрократическую составляющую. При этом, по мнению врио губернатора, требуется сохранить поток налогов в городской бюджет.

Глава Петербурга отметил, что городу требуется увеличить долю инвестиций в обрабатывающие производства. Кроме этого, Беглов считает, что нужно провести модернизацию городского хозяйства.

Напомним, форум стартовал в понедельник и продлится два дня. В этом году он проходит на площадке музея «Россия — моя история». Форум проходит с 2016 года.