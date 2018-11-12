Индекс РТС просел на открытии Московской биржи Индекс РТС 1113,74; индекс Мосбиржи 2410,4

Индекс РТС просел на открытии торгов Московской биржи в понедельник. Долларовый индекс составил 1113,74 пункта, индекс Мосбиржи 2410,4 пункта.

При этом за первые пять минут работы биржи РТС отыгрался в плюс до роста в 0,54% и отметки 1127,46 пункта. Индекс Мосбиржи также торгуется в зеленой зоне у отметки 2421,9 по фиксингу на 10:06 по московскому времени.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник торги по нефти открылись резким ростом на 2,5%. При этом он ожидает плавного снижения торгов на Московской бирже, но говорит о том, что рост к вечеру обеспечит рублю дальнейшее движение вверх. «Если торговая сессия закроется по доллару выше 67,60 рубля, а по евро – выше 76,50 рубля, то в этом случае после непродолжительной консолидации ослабление рубля продолжится. Технические факторы сейчас находятся на стороне покупателей иностранных валют», — констатировал Антонов.