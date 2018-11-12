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12.11.18 / 21:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Блэкаут на севере Петербурга остановил трамваи и выключил светофоры

Света нет в районе Черной речки

Часть Приморского района Петербурга осталась без электричества. Об этом в понедельник сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

По их словам, света нет в районе станции метро «Черная речка». Пользователи также сообщают о блэкауте почти по всему Большому Сампсониевскому проспекту и ближайших улицах. По словам очевидцев, не работают светофоры и стоят трамваи.


Обновление: Электричество на севере Петербурга восстановлено, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные «Ленэнерго». В организации пояснили, что отключение произошло из-за повреждения на оборудовании компании «Магистральные электрические сети Северо-Запада».

Добавим, в начале октября без света осталось Мурино. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 450 частных домах. В них проживает около 1 тыс. человек.

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