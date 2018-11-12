Суд Ростова-на-Дону постановил заблокировать сайты «Кэшбери» Два ресурса

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил заблокировать сайты группы «Кэшбери». Такое решение суд вынес в понедельник по иску прокуратуры.

Как передает ТАСС, речь идет о ресурсах кэшбери.рф и cashbery.com. Суд признал сведения, размещенные на этих сайтах, запрещенными к распространению на территории России.

Напомним, Генпрокуратура РФ подала соответствующий иск в суд по месту регистрации «Кэшбери» в Ростове-на-Дону в конце сентября. Это произошло после того, как Центробанк РФ заявил наличии в компании признаков финансовой пирамиды. По оценке регулятора, сумма ущерба от деятельности компании составляет до 3 млрд рублей. В начале ноября в «Кэшбери» объявили о прекращении работы.