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12.11.18 / 08:35 Новости / Россия и мир / Финансы

СМИ: Усилия РФ по сокращению доллара в экономике принесли результаты

Сравнивают с показателями четырех- и пятилетней давности

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Усилия России по уменьшению зависимости от доллара в собственной экономике уже принесли некоторые результаты. Об этом накануне написало издание The Wall Street Journal.

Так, по данным газеты, доля долларовых вкладов физлиц и юрлиц в российских банков в сентябре этого года упала до 26% по сравнению с 37% в 2016 году. Доля доходов экспорта в долларах также снизилась – до 68%. При этом доля торговли в юанях выросла до 19%. Данные по экспорту приведены в сравнении с показателями четырех- и пятилетней давности.

Отметим, с идеей так называемой дедолларизации в этом году выступил глава банка ВТБ Андрей Костин. Позже он пояснил, что предлагает России не отказаться от доллара, а сократить его присутствие в экономике. Правительство приняло план дедолларизации, его детали не раскрываются. Известно, что одной из мер стало переход на национальные валюты в расчетах с иностранными государствами.

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