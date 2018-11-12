СМИ: Усилия РФ по сокращению доллара в экономике принесли результаты Сравнивают с показателями четырех- и пятилетней давности

Усилия России по уменьшению зависимости от доллара в собственной экономике уже принесли некоторые результаты. Об этом накануне написало издание The Wall Street Journal.

Так, по данным газеты, доля долларовых вкладов физлиц и юрлиц в российских банков в сентябре этого года упала до 26% по сравнению с 37% в 2016 году. Доля доходов экспорта в долларах также снизилась – до 68%. При этом доля торговли в юанях выросла до 19%. Данные по экспорту приведены в сравнении с показателями четырех- и пятилетней давности.

Отметим, с идеей так называемой дедолларизации в этом году выступил глава банка ВТБ Андрей Костин. Позже он пояснил, что предлагает России не отказаться от доллара, а сократить его присутствие в экономике. Правительство приняло план дедолларизации, его детали не раскрываются. Известно, что одной из мер стало переход на национальные валюты в расчетах с иностранными государствами.