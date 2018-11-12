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12.11.18 / 14:42 Новости / Россия и мир

Долги мешают выехать за границу около 3 млн россиян

Всего в 2018 году действовало 6 млн постановлений об ограничении выезда

Фото АБН

По данным на 1 ноября, в России действовало 2,9 млн постановлений об ограничении права выезда за границу. Об этом в понедельник рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Как передает ТАСС, постановление о выезде действует в течение шести месяцев, если должник ранее не погасил долги, после чего выносится новое постановление. При этом на начало 2018 года действовало более 6 млн ограничений выезда должников. Год к году показатель вырос на 62%.

Ранее в ФССП сообщили, что общая задолженность россиян на 1 октября составляла порядка 3,8 трлн рублей. В годовом выражении показатель вырос на 5,5%. В отделениях службы в работе находится 31,3 млн исполнительных производств, относящихся как к физлицам, так и к предпринимателям.

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