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12.11.18 / 20:20 Новости / Петербург и Ленобласть

Дороги Ленобласти обезопасили от гололедицы с помощью 10 тонн соли

Дороги убирало 100 спецмашин

Фото АБН

В минувшие выходные дорожники использовали около 10 тонн соли и 140 куб. м песко-соляной смеси для обработки дорог от гололедицы. Об этом в понедельник сообщили в региональном комитете по дорожному хозяйству.

При этом аварийно-опасные участки специалисты обработали противогололедной смесью. Отмечается, что на выходных со снегом и льдом на трассах Ленобласти боролись почти 100 единиц техники. Дорожный комитет поручил выставить патруль, который будет контролировать состояние дорог.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в ночь на понедельник в Ленобласти температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. При этом на востоке региона столбик термометра опустится до -6 градусов. Также ожидается дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха составит -1…+6 градусов, будет дождливо и ветрено, предупреждают синоптики.

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