Группа «Эталон» расширила состав совета директоров В состав вошли три новых директора

Группа «Эталон» на заседании 9 ноября на Кипре расширила состав совета директоров. Об этом компания сообщила в понедельник.

Компания увеличила число директоров с девяти до 12 для привлечения дополнительной экспертизы и опыта. «Эталон» отмечает, что сохранила при этом баланс представительства заинтересованных сторон.

Состав совета пополнил специалист в области прямых инвестиций и корпоративного права Денис Винокуров, которого рекомендовали международные институциональные инвесторы. Он был назначен независимым директором без исполнительных полномочий.

Еще одним директором без исполнительных полномочий была назначена Ольга Шевчук, рекомендованная совету семьей председателя совета директоров Вячеслава Заренкова. Шевчук имеет многолетний опыт в области корпоративного и международного права и 15-летний опыт управления юридическими подразделениями крупных производственных и строительных компаний. В течение нескольких лет Ольга занимала должность начальника международного отдела в «Эталоне».

В должности исполнительного директора к совету присоединился Антон Шатов. Он занимал различные позиции в сфере инвестиций, финансов и корпоративного управления группы.

Также совет утвердил состав комитета по вознаграждениям и назначениям. В него вошли директора Вячеслав Заренков, Мартин Кокер, Харалампос Августи, Дмитрий Заренков, Алексей Калинин и Ольга Шевчук. На заседании председатель совета директоров Вячеслав Заренков опроверг информацию в СМИ о предполагаемой продаже значительной доли компании. Он заявил, что на обсуждение совета не выносится никакой сделки по продаже его пакета.

Отметим, группа «Эталон» является одной из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке. Компания основана Вячеславом Заренковым в 1987 году. Чистая прибыль «Эталона» в 2017 году составила 70,6 млрд рублей. Начиная с апреля 2011 года глобальные депозитарные расписки группы торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.