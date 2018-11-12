Биометрия для банков, кредит Беларуси и цены на бензин. Итоги понедельника

В понедельник стало известно, что все нефтяники подписали соглашение о стабилизации рынка топлива в России, а Минск договорился с Москвой о кредите в следующем году. Между тем Владимир Путин поручил проверить жалобы на рост налоговой нагрузки на россиян. ЦБ сообщил о росте оттока капитала и назвал отрасли с высоким спросом на теневые финансовые услуги. Кроме того, по данным СМИ, регулятор проверяет банки на готовность собирать биометрию.

Все нефтяники подписали соглашение о стабилизации рынка топлива в России. Если хотя бы одна компания нарушит условия соглашения, то будут введены экспортные пошлины.

Владимир Путин поручил проверить жалобы на рост налоговой нагрузки на россиян. «Надо понимать, что там в реальной жизни происходит», — заявил президент.

Беларусь договорилась с Россией о кредите в 2019 году. Его сумма пока неизвестна.

Центробанк РФ назвал отрасли с высоким спросом на теневые финансовые услуги. Среди них – строительство, сферы услуг и оптово-розничной торговли.

Отток капитала из России вырос в три раза за январь-октябрь. Показатель составил $42,2 млрд.

Кроме того, регулятор проверяет банки на готовность собирать биометрию. По данным СМИ, он присылает в банки письма с требованием доложить «о состоянии дел».