Комиссия ЗакСа Петербурга поддержала увеличение штрафов за брошенные машины Предложение внес губернатор Петербурга

Члены постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Петербурга на заседании 12 ноября поддержали законопроект об увеличении штрафов за хранение разобранных машин на улицах города. Об этом в понедельник сообщили в ЗакСе.

Проект закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» внес губернатор города. Члены комиссии рекомендовали ЗакСу принять проект за основу закона. Согласно документу, штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 150 до 300 тыс. рублей.

Добавим, в настоящее время по закону «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за брошенные разобранные машины предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа для горожан составляет 2-5 тыс., рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей. Перед наложением штрафа нарушителя предупреждают о необходимости вывоза транспорта с объекта благоустройства. Собственника штрафуют через 15 дней со дня извещения.