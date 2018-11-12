Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс МосБиржи - 2393,81; РТС - 1114,75

В понедельник торги на Московской бирже завершились в красной зоне. Индекс МосБиржи к закрытию опустился на 0,4% — до 2393,81 пунктов. Индекс РТС потерял 0,59%, завершив торговый день на отметке 1114,75 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что отсутствие решений США по внедрению полномасштабных санкций в адрес российских металлургов, скорее, пауза, чем безусловный позитив, и к вечеру инвесторы это осознали. Ближайшая поддержка по рублевому индикатору стоит на уровне 2385 пунктов, сопротивление – выше 2425 пунктов. Сессия вторника начнется в этих границах. Индекс РТС попытается консолидироваться в коридоре 1110-1125 пунктов.

Эксперт отмечает, что если нефть по итогам дня сумеет закрепиться выше $71, то это позволит сырью далее восстанавливаться и двигаться в сторону $75. Если же успех понедельника окажется локальным, а эмоции к вечеру остынут, «медведи» вернутся к идее движения к $65.

Между тем большинство торгуемых валют падает в парах с долларом США, но рубль и здесь стоит особняком и смотрится неплохо, поскольку закрывает пятничный провал. Доллар США к вечеру торгуется около 67,50 рублей, краткосрочный торговый диапазон по паре доллар/рубль предполагает границы 67,30-68,00 рублей. Евро тем временем располагается около 76,15 рублей, но, учитывая резкое ослабление евровалюты на мировой арене и четыре подряд недели продаж к доллару, здесь могут быть неприятные для поклонников евро сюрпризы с продолжением продаж.