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12.11.18 / 15:20 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Ночной поезд-челнок петербургского метро приостановил работу

Поезд курсировал между «Адмиралтейской» и «Спортивной»

Фото из аккаунта метрополитена Петербурга в Instagramспортивная

Петербургский ночной поезд-челнок с 11 ноября приостановил работу. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе метрополитена.

Поезд, который курсировал в ночное время между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная», прекратил движение. Это происходит ежегодно из-за закрытия сезона навигации в городе.

Отметим, ночной поезд перевозил горожан с 30 апреля 2018 года по выходным и праздничным дням. Всего за эти месяцы поездом-челноком воспользовался 13481 пассажир. Одновременно с поездом-челноком перестали курсировать и ночные автобусы.

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