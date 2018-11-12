Ночной поезд-челнок петербургского метро приостановил работу Поезд курсировал между «Адмиралтейской» и «Спортивной»

Петербургский ночной поезд-челнок с 11 ноября приостановил работу. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе метрополитена.

Поезд, который курсировал в ночное время между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная», прекратил движение. Это происходит ежегодно из-за закрытия сезона навигации в городе.

Отметим, ночной поезд перевозил горожан с 30 апреля 2018 года по выходным и праздничным дням. Всего за эти месяцы поездом-челноком воспользовался 13481 пассажир. Одновременно с поездом-челноком перестали курсировать и ночные автобусы.