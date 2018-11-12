Станции метро «Площадь Мужества» и «Площадь Восстания» закрыты для пассажиров Из-за «бесхозов»

Станции «Площадь Мужества» и «Площадь Восстания» петербургского метрополитена временно недоступны для пассажиров. Это произошло вечером в понедельник.

Как уточнили в пресс-службе подземки, обе станции закрыли около 19:20 по московскому времени. Причина – проверка бесхозного предмета.

Обновление: В 19:40 станция «Площадь Мужества» открыта, а в 19:59 открыты станция «Площадь Восстания» и переход на станцию «Маяковская».

Добавим, станции метро Петербурга регулярно закрывают на проверку из-за оставленных без присмотра вещей. Время закрытия составляет от нескольких минут до более часа. Так, накануне пассажиры не могли воспользоваться «Владимирской» и переходом на «Достоевскую». Пересадочный узел был закрыт около 40 минут.