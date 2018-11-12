Суд снова продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну До февраля 2019 года

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Об этом в понедельник рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Добавим, Оганесян будет находиться под стражей до 9 февраля 2019 года. В пресс-службе уточнили, что никаких нарушений законодательства в доводах, которые подлежали оценке в рамках заседания, суд не усмотрел.

Напомним, Марата Оганесяна обвиняют в хищениях при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. По данным следствия, сумма похищенного им – порядка 28 млн рублей. Ранее Оганесян признал вину и заключил соглашение со следствием. В сентябре горсуд Петербурга отказался возвращать дело на стадию предварительного слушания и продлил арест бывшему вице-губернатору до 13 ноября.