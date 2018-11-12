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12.11.18 / 15:14 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Аэропорт «Пулково» могут назвать в честь Петра I, Пушкина или Александра Невского

Ранее в список кандидатов входили имена Шнурова, Бродского и Чайковского

Фото АБН

Аэропорт «Пулково» в Петербурге могут назвать в честь императора Петра I, великого князя Александра Невского или поэта Александра Пушкина. Об этом в понедельник сообщил проекта «Великие имена России».

Имена вошли в шорт-лист конкурса. Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Результаты голосования будут известны 5 декабря 2018 года.

Итоговый шорт-лист был составлен на основе социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в регионах проекта, и утверждены экспертным советом конкурса «Великие имена России». Ранее сообщалось, что в лонг-лист кандидатов дополнительного имени «Пулково» вошел музыкант Сергей Шнуров, поэт Иосиф Бродский, композитор Петр Чайковский и другие.

Добавим, авторами проекта «Великие имена России» являются Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Имена-финалисты дополнят официальные названия более 40 аэропортов международного и федерального значения.

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