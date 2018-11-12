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12.11.18 / 19:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

У Шлиссельбурга спасли двух попавших в рыболовецкие снасти кольчатых нерп

Их удалось пометить спутниковыми датчиками

Фото «Фонд друзей балтийской нерпы»

Специалистам удалось спасти двух молодых самцов ладожской кольчатой нерпы, которые попались в рыболовецкие снасти недалеко от Шлиссельбурга. Об этом в понедельник рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

В организации уточнили, что обычно в подобной ситуации животные погибают. Однако в данном случае снасти лежали на мелководье, их верхняя часть возвышалась над водой и нерпы могли дышать.

Рыбаки, которые нашли нерп, назвали их Минька и Мишка, и передали ученым. Специалисты фонда и Института проблем экологии и эволюции РАН убедились, что животные здоровы и не получили травм. После этого на нерп приклеили специальные спутниковые передатчики и выпустили в Ладогу.

Теперь специалисты смогут несколько месяцев следить за перемещениями животных. В фонде отметили, что до сих пор исследователи не обладали такими данными. Как ожидается, информация позволит специалистам понять, как нерпы используют акваторию Ладожского озера, мигрируют ли они в Балтику, как они взаимодействуют с рыболовецким промыслом и другие аспекты их жизнедеятельности.

Добавим, «Фонд друзей балтийской нерпы» занимается сохранением редких видов морских млекопитающих Балтийского региона. Организация была создана в 2014 году.

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