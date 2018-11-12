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12.11.18 / 19:16 Новости / Петербург и Ленобласть

В Кронштадтской крепости организовали незаконную стоянку такси

А также установили ограждения и камеры видеонаблюдения

Фото прокуратуры Петербурга

В «Крепости Кронштадт» на улице Восстания в Кронштадте таксисты незаконно организовали стоянку для машин. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Петербурга.

Стоянку в ходе проверки обнаружили прокуратура Кронштадтского района и комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Здания крепости и земельный участок под ней являются собственностью Петербурга.

Индивидуальные предприниматели на территории объекта культурного наследия федерального значения «Казарма оборонительная 5-я северная» и «Полубашня 2-я северная» в составе ансамбля «Крепость Кронштадт» самовольно установили ограждения и бытовки, а сам участок используют как стоянку для автомобилей. В самом здании крепости таксисты хранят имущество. Также они провели на территории «стоянки» электропроводку и установили камеры наблюдения.

Согласно данным прокуратуры, администрация Кронштадтского района не обращалась в компетентные органы и других мер не предпринимала. В ведомстве подняли вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Результаты проверки прокуратура направила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Петербургу.

Добавим, ранее прокуратура начала проверку по факту кражи старинных пушек с территории еще одного памятника культурного наследия в Кронштадте. Неизвестные грубо вырвали части стволов орудий с места их установки. Сотрудники прокуратуры обнаружили отсутствие физической охраны объекта.

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