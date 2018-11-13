B2B-Center — о преимуществах электронных корпоративных закупок B2B-Center завоевал первое место среди российских корпоративных закупочных онлайн-площадок. Специалисты рассказали о принципах работы компании и ее успехах

С помощью B2B-Center предприятия получили возможность сотрудничать прозрачно. Электронная торговая площадка позволяет компаниям взаимодействовать без потери времени и лишней волокиты. Каждый день на четырех тысячах торгов здесь проводится около семи тысяч закупок. Участие в торгах принимают компании из самых разных отраслей.

Ключевые особенности

В базе сервиса содержится более 380 тысяч компаний, репутация каждой из которых тщательно проверяется. B2B-Center выгоден тем, что позволяет расширить спектр партнеров и выйти на новые рынки. Благодаря тому, что количество компаний постоянно растет, есть возможность сотрудничать на наиболее выгодных условиях. Для участника доступно любое направление торгов.

Сайт закупок позволяет проводить закупки по-настоящему выгодно. К примеру, благодаря цифровизации удалось снизить стоимость работ и услуг примерно на четверть, а стоимость товаров — на 18%. Возможности платформы позволяют поставщикам следить за действиями конкурентов и принимать решения, опираясь на рыночную ситуацию.

Еще одно положительное следствие цифровизации — снижение издержек на проведение закупок более чем вполовину. B2B-Center самостоятельно подготовит отчеты и посодействует в планировании. Проводить закупки можно вне зависимости от типа и статуса компании: если она дочерняя, это никак не скажется на процедуре.

Дополнительные детали

Чтобы начать процесс закупок, достаточно объявить торги и дождаться наиболее выгодного предложения. Партнера можно выбрать и вручную, но часто этого не требуется, поскольку система автоматически приглашает поставщиков к участию. Последние при желании могут самостоятельно объявить торги.

B2B-Center — надежный партнер. Площадка завоевала звание №1 в РФ и вошла в топ-20 интернет-компаний страны и в топ-5 SaaS-компаний. Платформа работает более 16 лет. B2B-Center провел миллион торгов на общую сумму в 17,3 трлн рублей.

Контакты:

info@b2b-center.ru

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Skype: b2b-center-moscow-branch